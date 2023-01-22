Замминистра развития Украины арестован за взятку в $400 000

По сообщениям СМИ, заместитель министра развития Украины арестован за получение шестизначной взятки.



«Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в доме заместителя министра городского, территориального и инфраструктурного развития Василия Лосинского и арестовало его», - сообщила в субботу интернет-газета «Украинская правда».

Министерство развития также отреагировало на это заявление и сообщило, что уволило высокопоставленного чиновника.

Лосинский обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч евро при покупке электрогенераторов.

Расследование было начато в сентябре. В начале ноября Лосинский некоторое время исполнял обязанности министра, сообщают украинские СМИ.

Министерство заявило на своей странице в Facebook, что полностью поддерживает следствие.

