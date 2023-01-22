Актер Джереми Реннер сломал более 30 костей в аварии со снегоочистителем

Голливудский актер Джереми Реннер рассказал, что сломал более 30 костей, когда его случайно сбил снегоочиститель в первый день нового года.

Сообщая о своем выздоровлении, главный герой «Мстителей» рассказал, как изменился год после инцидента и поделился фотографией, где он находится на больничной койке.

Реннер получил тупую травму груди и другие травмы во время расчистки снега возле своего дома в Неваде. Несколько дней он находился в критическом состоянии.

Актер, которому через неделю после аварии исполнилось 52 года, наиболее известен по роли Клинта Бартона/Соколиного глаза во франшизе Marvel.

В Instagram он рассказал, что инцидент стал «трагедией для всей моей семьи», но превратился в «объединяющую действенную любовь».

«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, так же, как углубляются любовь и связь с семьей и друзьями», — написал он, поблагодарив всех за «сообщения и заботу».

Многие знаменитости написали Реннеру сообщения в поддержку, в том числе его коллеги по Marvel Крис Хемсворт и Крис Эванс.

