Арестович не верит в гарантированную победу Украины

Арестович заявил, что может наконец говорить все что думает и назвал невозможной так называемую «гарантированную» победу Украины.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, — и не только он сказал про решающие месяцы — что вообще неизвестно, выживет ли Украина, просто так была сказана или он на основе какой-то информации говорил об этом?» — сообщил бывший советник в Телеграм.

Напомним, что Арестович подвергся гонениям после своего заявления о причинах трагедии в Днепре, где, по его словам, непрофессионально сбитая ПВО ВСУ российская ракета стала причиной обрушения в жилом доме.

Ранее сообщалось, что польский лидер Анджей Дуда отметил в своем выступлении в Давосе сложную ситуацию на Украине и призвал к оказанию всевозможной помощи своему союзнику в «критический» для него момент.

