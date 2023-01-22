Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина «редкостным ублюдком»

Шаляпин на это не обиделся и в ответ даже пошутил, призвав поаплодировать словам телеведущего.

Прохор Шаляпин и Отар Кушанашвили приняли участие в юмористической передаче «Исторический квиз-стендап». 51-летний журналист во время игры прошелся по музыканту, не выбирая выражений, сообщает СтарХит.

«Прохор всегда был рафинированным… Воплощением элегантности. Одним это нравится, у других вызывает рвотные судороги. А у меня он вызывает непонимание, как можно в любой ситуации быть таким — улыбчивым и подтянутым. Мразь! Редкостный ублюдок!» — эмоционально сказал телеведущий.

К слову, оскорбления Кушанашвили произнес, улыбаясь.

Шаляпин на слова журналиста не обиделся и в ответ даже пошутил. «Можно поаплодировать! Ты такой странный», — отреагировал Прохор.

Кушанашвили не боится высказывать свое частное мнение, под его горячую руку нередко попадают звезды шоу-бизнеса. В частности, он критиковал уехавшую Пугачеву, Канделаки, Гордона. А также - насмехался над Лободой, которая потеряла российские и украинские контракты.

«Я знал, что Света доиграется, — прокомментировал он скандал вокруг Лободы. — Нельзя обслуживать 25 королевских дворов. Знал, что пошлют ее здесь, пошлют там. Везде! Мне жаль ее, ей отказано в двух домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек не помнит, какой дома паспорт лежит».