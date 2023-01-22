Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина «редкостным ублюдком»
Шаляпин на это не обиделся и в ответ даже пошутил, призвав поаплодировать словам телеведущего.
Прохор Шаляпин и Отар Кушанашвили приняли участие в юмористической передаче «Исторический квиз-стендап». 51-летний журналист во время игры прошелся по музыканту, не выбирая выражений, сообщает СтарХит.
«Прохор всегда был рафинированным… Воплощением элегантности. Одним это нравится, у других вызывает рвотные судороги. А у меня он вызывает непонимание, как можно в любой ситуации быть таким — улыбчивым и подтянутым. Мразь! Редкостный ублюдок!» — эмоционально сказал телеведущий.
К слову, оскорбления Кушанашвили произнес, улыбаясь.
Шаляпин на слова журналиста не обиделся и в ответ даже пошутил. «Можно поаплодировать! Ты такой странный», — отреагировал Прохор.
Кушанашвили не боится высказывать свое частное мнение, под его горячую руку нередко попадают звезды шоу-бизнеса. В частности, он критиковал уехавшую Пугачеву, Канделаки, Гордона. А также - насмехался над Лободой, которая потеряла российские и украинские контракты.
«Я знал, что Света доиграется, — прокомментировал он скандал вокруг Лободы. — Нельзя обслуживать 25 королевских дворов. Знал, что пошлют ее здесь, пошлют там. Везде! Мне жаль ее, ей отказано в двух домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек не помнит, какой дома паспорт лежит».
Опубликовано: Светлана Гаврусева