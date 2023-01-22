Пригород Сан-Сальвадора освободили от банды, жители возвращают себе захваченное ею жилье

Теперь в Ла Кампанера царит атмосфера безопасности, хотя еще полтора месяца назад господствовали анархия и страх.

Жители Ла Кампанера, густонаселенного пригорода Сан-Сальвадора, должны были преодолеть немалый страх, чтобы вернуть себе дома, которые двадцать лет назад вместе с районом захватили бандиты.

Люди счастливы, что могут опять поселиться там после "войны" с бандами, начатой президентом Найибом Букеле почти год назад. В частности, одна из местных жительниц, 62-летняя Куэльяр в последний раз посещала Ла Кампанеру в 2003 году.

Теперь в этом районе, состоящем из небольших жилых домов рабочего класса, царит атмосфера безопасности, хотя еще полтора месяца назад господствовали анархия и страх.

Чтобы не жить по схеме бандитского квартала, многие семьи покинули свои дома, которые позже были заняты бандой. Их главари даже сдавали их в аренду тем, кто подчинялся их правилам сосуществования.

В район не могли въехать даже муниципальные грузовики для уборки и мотоциклы разносчиков еды, а во многих домах было незаконно подключено электричество или кабельное телевидение.

Но все начало меняться 3 декабря, когда Букеле приказал тысячам солдат и полиции окружить муниципалитет Сояпанго, где расположен этот район. Чтобы облегчить себе побег, члены банды сломали стены многих зданий, а также сняли номера, по которым можно было идентифицировать дома.

Военная осада была еще одной операцией в рамках "войны" с бандами, объявленной Букеле в ответ на эскалацию насилия, в результате которой с 25 по 27 марта 2022 года было совершено 87 убийств.

По просьбе президента Конгресс затем утвердил чрезвычайный режим, разрешающий аресты без ордера, в результате чего около 62 000 подозреваемых членов банды были заключены в тюрьмы.

Режим чрезвычайного положения позволил вырвать у банд контроль над 80% территории Сальвадора.

После поимки или бегства бандитов на Колокольню ежедневно прибывают люди, которые хотят вернуть свои дома. Многие из них были построены Государственным социальным жилищным фондом (ФСВ), который в настоящее время поддерживает требования их законных владельцев.

Наблюдая за процессом восстановления домов в Ла-Кампанере, министр жилищного строительства Мишель Соль заявляет, что она "тронута" свидетельствами десятков семей, которые под угрозой были лишены своих домов.

Одиссея этих семей была бесконечной, потому что они также не могли поселиться в районах, где господствовала конкурирующая банда, установившая невидимую границу.

По оценкам правительства Букеле, по меньшей мере 6000 домов были захвачены бандитами по всей стране.