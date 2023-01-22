Sky News Arabia: извержение вулкана Мерапи приведет к краху мировй экономики

Ученые Британского Кембриджского университета предостерегают о "глобальных разрушениях, которые могут наступить в ближайшее время". Это случится, если вулкан Мерапи в Индонезии начнет извергаться.

По мнению исследователей, извержение этого вулкана станет крахом для мировой экономики. Оно повлияет на температуру климата и вызовет глобальную нехватку продовольствия.

Если гора Мерапи "проснется", над водным путем "Малакка", который обслуживает 40% мировой торговли, поднимется пепельное облако диаметром 34 км.

На Землю обрушится "вулканическая зима", которая продлится 3 года. Большое понижение температуры станет причиной нехватки продовольствия, инфляции, климатических катаклизмов, которые обойдутся миру в 2,51 трлн долларов.

Облако пепла продвинется на многие километры от вулкана, достигнет аэропортов Индонезии, Малайзии, Сингапура и станет причиной остановки всей авиационной деятельности в этом регионе. А между тем, это один из самых загруженных аэродромов в мире.

Туризм во многих странах остановится, что приведет к потере миллиардов долларов. Так, Индонезия лишится дохода от туристического бизнеса размером в 3,35 млрд долларов.

Эксперты из Кембриджского университета утверждают, что средняя глобальная температура будет опускаться на один градус в течение трех лет.

Резкие колебания климата, понижение температуры летом, непредсказуемый характер осадков приведут к колоссальному ущербу в мировом сельском хозяйстве. Цены начнут расти, как и мировая инфляция - особенно летом второго года после катастрофы.

Технологический прогресс начнет восстанавливать последствия экономического кризиса только в начале третьего года после извержения вулкана.