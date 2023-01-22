Звезда мексиканского кино Галилея Монтихо рассказала, как ее хотели купить за 150 верблюдов
Богатый житель Марокко сделал такое предложение мужу артистки и модели, чтобы получить возможность провести с ней время.
Галилео Монтихо удивила публику в одном из шоу, рассказав о неловкой ситуации, в которой она оказалась некоторое время назад. Дело в том, что мужчина пришел предложить определенную сумму денег в обмен на то, чтобы быть с ней.
Причем предложение было сделано не самой звезде, а ее мужу Фернандо Рейне.
Галилея Монтихо продемонстрировала фотопродукцию, которую она сделала для журнала в Саудовской Аравии. Приятель модели заметил, что она так хороша, что может покорить даже араба.
Артистка призналась, что практически такая история с ней и произошла, когда она отправилась в отпуск в Саудовскую Аравию и по пути посетила Марокко. Один из жителей страны зашел так далеко, что предложил ее мужу 150 верблюдов в обмен на то, что он продаст ему жену.
"Однажды в Марокко мужчина действительно сказал:" Я даю 150 верблюдов за твою жену", - поделилась воспоминаниями Галилея Монтихо.
Фернандо Рейна был озадачен вопросом. Но ответил с юмором: "150? Так мало?".
Опубликовано: Светлана Гаврусева