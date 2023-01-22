Спикер нижней палаты российского парламента заявил в воскресенье, что военная помощь Украине нацеленная в Рамшатйне на поставки тяжелых вооружений, таких как основные танки, приведет к глобальной катастрофе.

Володин отметил, что своими действиями союзники Киева могут подвести мир к последней черте, когда в игру вступят более серьезные вооружения.

Пока Россия наносит лишь точечные удары по инфраструктуре Украины, напомни Вячеслав Володин.

Однако полное превосходство ВС РФ в вооружениях будет продемонстрировано сполна, если Запад не одумается в своих действиях.

Между тем, Счетная палата Украины намерена провести аудит Минобороны, где были обнаружены завышения закупочных цен на продовольствие для фронта. Западные СМИ отмечают, что Украина несмотря на свое стремление в ЕС, находится в конце списка самых коррумпированных стран мира.