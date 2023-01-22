Модель Холли Мэдисон заявила, что ей было нечего сказать основателю Playboy Хью Хефнеру перед его смертью

43-летняя звезда реалити-шоу работала в особняке Playboy в Лос-Анджелесе и встречалась с покойным владельцем Хью Хефнером с 2006 по 2008 годы.

Когда основатель Playboy скончался в 2017 году в возрасте 91 года, одна из его моделей, несколько лет проживавшая в особняке, поняла, что Хью Хефнер был для нее "незнакомцем".

"Это было странно, потому что после того, как я разорвала отношения, была сильно потрясена. Я все время видела в нем удивительного человека, то, чего я желала, это было придумано в собственной голове. Я поняла, что человек, на которого я смотрела, действительно был незнакомцем", - признала Холли Мэдисон.

Бывшая звезда "Мира Холли" добавила: она знала, что в ее отношениях с предпринимателем были огромные красные флажки, но всегда надеялась, что между ними все изменится.

"Я знала, что в отношениях постоянно были проблемы и, очевидно, были серьезные красные флажки. Но была и другая сторона отношений, когда мы были очень близки, и он говорил мне все эти позитивные вещи, поэтому я всегда надеялась, что все изменится", - поделилась модель.

Кроме того, Холли призналась, что пребывание в особняке было похоже на участие в культе.

"В любом случае, это очень культовая атмосфера. Тобой манипулируют, чтобы ты так себя чувствовала. Кроме того, меня также удерживал мой собственный стыд. Я действительно не могла представить себе жизнь за пределами этого места", - отметила американка.

И добавила: "Представьте, что вы занимаетесь сексом с кем-то в комнате, полной женщин, которые вас ненавидят, и вы знаете, что все они говорят о вас дерьмо. Насколько ужасно? Это было отвратительно".