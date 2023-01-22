Актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, о чем сожалеет больше всего

53-летняя обладательница Оскара очень хотела бы сыграть Бонда или его девушку, но она понимает, что ее время в этом плане ушло.

Самое большое сожаление Кэтрин Зета-Джонс - в том, что она никогда не играла девушку Бонда.

53-летняя обладательница Оскара сказала, что звезда агента 007 Шон Коннери поддержал ее в этом желании после того, как они сблизились во время совместных съемок криминального фильма 1999 года "Захват".

"Мне бы очень хотелось сыграть Бонда. У меня были такие замечательные отношения с Шоном Коннери, мы сняли фильм под названием "Вступление" много лет назад, и он был как мой старший брат, мой отец, моя опора. Я действительно любила его. Я фанатка Бонда, и однажды он сказал мне: "Ты была бы отличным Бондом, девочка", - вспоминает звезда Голливуда.

"Я сказала: "Боже мой, я бы с удовольствием сыграла Бонда". Но я думаю, что это время прошло", - поделилась своим мнением актриса.

Несмотря на недавние призывы к появлению первой женщины-Бонда, 62-летняя продюсер франшизы Барбара Брокколи настаивала на том, что эту роль по-прежнему будет играть мужчина.

Кэтрин сейчас играет Мортисию в новом телесериале Netflix "Среда" в римейке " Семья Адамс'.

"Это настоящее удовольствие, потому что это культовое шоу, и такие персонажи, как Фестер и Мортисия, незабываемы, они в нашем подсознании. На самом деле это больше, чем просто поп-культура", - считает Кэтрин.

Артистка отметила, что ее "племянница знакома с семьей Аддамс, а бабушка, благослови ее Бог, любила семью Аддамс".