На очереди в БРИКС еще тринадцать государств

Как сообщил посол ЮАР в России, на сегодняшний день 13 государств рассматривают возможность вступления в БРИКС.

Мзувукиле Макетука отметил, что шест стран из имеющихся претендентов уже подали заявки и будут рассмотрены в качестве претендентов на вступление в организацию.

В это список входят Иран, ОАЭ, Алжир, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия.

БРИКС уже стал одним из ведущих клубов в мире, а по численности населения стран участниц организация лидирует, к примеру, перед G7.