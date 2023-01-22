На очереди в БРИКС еще тринадцать государств
2023-01-22 10:32
Как сообщил посол ЮАР в России, на сегодняшний день 13 государств рассматривают возможность вступления в БРИКС.
Мзувукиле Макетука отметил, что шест стран из имеющихся претендентов уже подали заявки и будут рассмотрены в качестве претендентов на вступление в организацию.
В это список входят Иран, ОАЭ, Алжир, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия.
БРИКС уже стал одним из ведущих клубов в мире, а по численности населения стран участниц организация лидирует, к примеру, перед G7.
Опубликовано: Тарас Медведев