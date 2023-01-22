Турция начала рассчитываться за российское зерно рублями, Египет на очереди

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Турция впервые провела оплату по сделке за российское продовольствие рублями.

«Сделка с Турцией по поставкам продовольствия состоялась. Первая ласточка была успешной. Аналогичное решение разрабатывается для Египта», — отметила Абрамченко.

По словам Абраменко, пока этот механизм не носит обязательный характер, но уже закрепился, как устойчивый тренд в отношениях со многими странами. К примеру, Египет также собирается изучить вопрос о расчетах с РФ в национальной валюте.

Сообщается, что ведется работа по расширению внешнеторговых расчетов в российских рублях.

Напомним, что сделки по продовольствию уполномочены проводить Газпромбанк и РСХБ.