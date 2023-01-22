Американская конгрессвумен напомнила политикам, что они служат народу, а не Зеленскому

Депутат от Республиканцев Марджори Тейлор Грин ответила на призыв своего коллеги о срочной поставке танков «Абрамс» Киеву.

«Мы должны служить американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому», — написала она в твите.

Ранее ее однопартиец Линдси Грэм призвал к немедленной поставке тяжелых американских танков ВСУ,

Администрация Белого и Пентагон в этом плане осторожничают и дали понять своими заявлениями, что «Абрамсы» очень дороги в обслуживании, к тому же не исключен риск, что технологии попадут в руки ВС России.