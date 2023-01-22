Старшая дочь Билла Гейтса Дженнифер унаследует состояние отца в 103 миллиарда долларов

26-летняя девушка окончила Стэнфордский университет, получила степень по биологии человека, а теперь планирует поступить в медицинскую школу.

26-летняя Дженнифер Гейтс, старшая дочь филантропов Билла и Мелинды Гейтс, собирается получить "ничтожную часть" богатства своего отца. В настоящее время девушка учится в медицинской школе Икана на горе Синай. У нее есть два младших брата и сестры Рори и Фиби.

Воспитание, несмотря на достаток, в семье строгое: например, основатель Microsoft не разрешал дочери пользоваться телефоном, пока ей не исполнилось 14 лет.

Девушка и ее братья и сестры учились в альма-матер ее отца - частной средней школе Лейксайд в Сиэтле. Гейтс также окончила Стэнфордский университет в 2018 году.

Она получила степень по биологии человека и взяла годичный отпуск, чтобы сосредоточиться на своей страсти к верховой езде, прежде чем поступить в медицинскую школу. В посте в Instagram от февраля 2021 года она сообщила, что ее родители пробудили в ней страсть к медицине.

Положительно оценив увлечение дочери, отец уже приступил к покупке недвижимости в Веллингтоне, штат Флорида - популярном месте для богатых наездников. Газета Miami Herald сообщила, что магнат потратил 37 миллионов долларов на покупку целого ряда объектов недвижимости рядом с поместьем Лорен Пауэлл Джобс.