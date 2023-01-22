В LinkedIn озвучили вакансии, которые будут самыми востребованными в 2023 году

APS
2023-01-22 11:17

В отчете LinkedIn проанализированы данные за несколько лет по странам Северной и Южной Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. Названы 15 наиболее популярных вакансий в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии.

По информации LinkedIn (международная соцсеть для поиска работы) перечисленные специальности являются самыми быстрорастущими рабочими местами во всем мире.

Данные по Эмиратам:

координатор бизнес-проекта;

депозитный клерк;

разработчик систем;

специалист по электронной коммерции;

брокер по недвижимости.

Лучшие рабочие места в Саудовской Аравии:

специалист по экологическому менеджменту;

специалист по управлению персоналом;

разработчик систем;

аналитик по информационной безопасности;

специалист по кибербезопасности.

Востребованные вакансии в Египте:

аналитик операционного центра информационной безопасности;

сотрудник с поляризованными техническими навыками;

специалист по успешному обслуживанию клиентов;

сотрудник по закупкам средств массовой информации;

инженер по автоматизации тестирования.

Опубликовано: Храмова Оксана









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