В LinkedIn озвучили вакансии, которые будут самыми востребованными в 2023 году
В отчете LinkedIn проанализированы данные за несколько лет по странам Северной и Южной Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. Названы 15 наиболее популярных вакансий в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии.
По информации LinkedIn (международная соцсеть для поиска работы) перечисленные специальности являются самыми быстрорастущими рабочими местами во всем мире.
Данные по Эмиратам:
координатор бизнес-проекта;
депозитный клерк;
разработчик систем;
специалист по электронной коммерции;
брокер по недвижимости.
Лучшие рабочие места в Саудовской Аравии:
специалист по экологическому менеджменту;
специалист по управлению персоналом;
разработчик систем;
аналитик по информационной безопасности;
специалист по кибербезопасности.
Востребованные вакансии в Египте:
аналитик операционного центра информационной безопасности;
сотрудник с поляризованными техническими навыками;
специалист по успешному обслуживанию клиентов;
сотрудник по закупкам средств массовой информации;
инженер по автоматизации тестирования.
Опубликовано: Храмова Оксана