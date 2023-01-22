Bloomberg: пока неясно, может ли Германия пережить следующие зимы без российского газа
2023-01-22 11:38
Агентство Bloomberg сообщает, что этой зимой Германии удалось справиться с зависимостью от российского газа, в том числе за счет теплой погоды.
В ближайшие месяцы нехватка газа в Германии не ожидается, но перспектива на ближайшие годы остается неясной.
Спасением для Германии стали сжиженный природный газ из Норвегии и Нидерландов, а также уголь.
Аналитики отмечают, что в дальнейшем все будет зависеть от способности страны сформировать нужные запасы газа без импорта из России.
Опубликовано: Светлана Репина