Bloomberg: пока неясно, может ли Германия пережить следующие зимы без российского газа

Агентство Bloomberg сообщает, что этой зимой Германии удалось справиться с зависимостью от российского газа, в том числе за счет теплой погоды.

В ближайшие месяцы нехватка газа в Германии не ожидается, но перспектива на ближайшие годы остается неясной.

Спасением для Германии стали сжиженный природный газ из Норвегии и Нидерландов, а также уголь.

Аналитики отмечают, что в дальнейшем все будет зависеть от способности страны сформировать нужные запасы газа без импорта из России.