Если вы где-то застряли и вам жизненно необходима еда, большинство насекомых прекрасно подойдут для необходимого перекуса

В них много питательных веществ, и найти их можно буквально везде. Но избегайте волосатых, ярких и тех, у кого есть жало.

Если на вас напала обезьяна, отдайте ей любую еду, которая у вас есть, потому что они чрезмерно агрессивны, когда голодные. А если у вас нет еды, убедитесь в том, что обезьяна понимает это, например, покажите ей пустые руки.

Если питон загнал вас в ловушку, не пытайтесь его от себя отцепить, у вас не хватит сил. Укусите его и попробуйте ткнуть в глаза. Змея расстроится и оставит вас в покое.