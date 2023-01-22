CNN: В Иране муж отрубил голову 17-летней жене и получил слишком мягкое наказание

Международная общественность потрясена мягким приговором, вынесенным по делу об убийстве, трактуемом как "преступление чести".

Иранский суд приговорил мужчину всего лишь к 8 годам и двум месяцам тюрьмы. Смертная казнь не была применена, так как семья жертвы простила преступника.

Инцидент случился в западной провинции Хузестан и вызвал шумиху в обществе.

Официальное иранское информационное агентство сообщило о распространении в сети видеоролика, где муж убитой, Саджада Хейдари, идет по столице провинции Ахваз и несет в руках отрубленную голову жены с улыбкой на лице.

За 4 месяца до этого девушка сбежала в Турцию. Отец уговорил ее вернуться, после чего произошло "убийство чести".

Девочке было 12 лет, когда она вышла замуж, в то время как минимальный разрешенный возраст для этого в Иране составляет 13 лет для девочек и 15 лет для мальчиков.