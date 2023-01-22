Девушка высидела утенка, 35 дней проносив яйцо в собственном лифчике

Девушка рассказала, как смогла спасти утенка. Ради этого женщине пришлось 35 дней носить его в собственном лифчике.

Пользовательница Reddit рассказала, как смогла спасти утенка.

Ради этого женщине пришлось 35 дней носить его в собственном лифчике, сообщает Medialeaks.

По ее словам, дети разорили утиные гнезда, и это было единственное уцелевшее яйцо. Его женщина на протяжении 35 дней хранила в собственном спортивном бюстгальтере.

"Я не работала летом. Вот почему я хранила его моем лифчике, а не в инкубаторе, который я не могла позволить себе в то время. У меня размер плюс, так что ему там было уютно", - рассказала девушка.

Женщина призналась, что ей приходилась спать с яйцом в лифчике исключительно на спине и мало двигаться.

В конце концов из скорлупы вылупился маленький утенок, которого девушка сумела выходить несмотря на то, что он родился недоношенным.

"Он везде ходил за мной и постоянно плакал, если слышал мой голос или я уходила", - отметила девушка.

Подросшего утенка женщина назвала Тэйном и отправила впоследствии на близлежащую ферму.