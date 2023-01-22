Боррель: ЕС устранил энергетическую зависимость от России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза смогли устранить энергетическую зависимость от России.

22 января Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью португальской газета Diário de Notícias заявил, что страны-участницы ЕС «за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от России, которую создавали годами».

Борелль пояснил, что цены на энергоресурсы в Европейском союзе «прошли чрезвычайно напряженную фазу роста» и вернулись к показателю до начала специальной военной операции России на Украине.