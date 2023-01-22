Sky News Arabia: Алека Болдуина обвиняют в непредумышленном убийстве во время съемок

Во время работы над фильмом "Американский запад" в 2021 году выстрелом была убита работник съемочной площадки Галина Хатчинс. Оружие находилось в тот момент в руках актера Алека Болдуина.

Мэри Кармак Алтуаз, прокурор американского штата Нью-Мексико, предъявила обвинение в непредумышленном убийстве Алеку Болдуину и Ханне Гутьеррес Рид, ответственной за использование оружия во время съемок.

Расследование длилось больше года, после трагедии, случившейся в октябре прошлого года.

Из пистолета была выпущена настоящая пуля, когда актер практиковался в стрельбе на съемочной площадке. Режиссер Джоэл Соуза тоже получил ранение пулей.

Как боевые патроны попали на место происшествия, пока неясно.

Болдуин отрицает свою вину, заявляя, что ответственность за безопасное использование огнестрельного оружия лежит на инспекторе по оружию и первом директоре.

Актеру поручили направить пистолет на фотографа, что он и сделал. Произошедшее убийство было трагической и нелепой случайностью.

За непредумышленное убийство участникам трагедии грозит срок до полутора лет и штраф 5000 долларов.

Если обвиняющая сторона докажет, что дело выходит за рамки простого небрежного обращения с огнестрельным оружием, то каждый из причастных лиц получит по 5 лет тюремного срока.