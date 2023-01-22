Кара Делевинь: Всего пару лет назад работе и медийной славе модели завидовали все

Даже ее уже знаменитые коллеги и те очень завидовали. Девушка блистала на подиумах, была главной звездой всех светских мероприятий и музой самого Карла Лагерфельда.

Однако в этом году у Кары развились проблемы с ментальным здоровьем, из-за которых карьера и личная жизнь оказалась под угрозой.

Еще недавно казалось, что 30-летняя Кара успешно борется с пагубными привычками и зависимостями, сосредоточилась на документальном проекте для BBC и всерьез намерена избавиться от звания «главной хулиганки Великобритании».

Теперь же создается впечатление будто звезда намерено делает все, чтобы окончательно убить любовь своих преданных фанатов: она доводит до слез звездных друзей и просто пугает своим поведением окружающих.

Осенью 2022 года Делевинь ушла в крутое пике. Собираясь улететь из Лос-Анджелеса по делам, она появилась в аэропорту в неадекватном состоянии, взлохмаченная и без обуви…

Фотографам удалось наделать очень много компрометирующих снимков, пока девушка разговаривала с кем-то по телефону, судорожно размахивая и руками, и ногами…

В результате ее попросили покинуть частный самолет, на котором она должна была отправиться в путешествие, — экипаж оказался не готов совершить рейс с такой «нестабильной» пассажиркой.

Затем на долгое время Делевинь пропала из вида — все решили, что ее менеджмент срочно упрятал модель с глаз долой и приводит в чувства.

После этого девушка даже не попыталась объяснить, что с ней произошло и собирается ли она предпринять хоть какие-то меры для того, чтобы не повторить такую пиар-катастрофу Вместо этого через месяц с небольшим звезда появилась на парижской Неделе моды во всем блеске, а затем анонсировала в соцсетях премьеру первой серии своего шоу.

«Если это был такой прогрев, то Кару пора отменять!» — пишут недовольные поклонники модели, которые действительно переживают за ее здоровье.

Интересно, удастся ли Каре совладать с собой в 2023 году? Все-таки раньше, помимо проблем с психикой, мы обсуждали еще и ее успешно развивающуюся модельную и актерскую карьеру.

Теперь же, об успехах Делевинь мы слышим гораздо реже, чем о скандалах с ее участием.