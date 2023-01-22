Россия советует Турции заблокировать вступление Швеции в НАТО

Глава комиссии Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Турции следует заблокировать вступление Швеции в НАТО.

По его словам, Турция может стать автономной политической силой, но для этого нужен адекватный ответ на акцию с сожжением копии Корана у турецкого посольства в Стокгольме.

Пушков отметил, что у Турции есть вариант «компенсации» в виде поставок истребителей F-16 из США.

Но это не исправит ущерб образу страны, как и отсутствие реальных действий со стороны Эрдогана по поводу вступления Швеции в НАТО.