Анджелину Джоли упрекают в том, что даже спустя шесть лет после расставания с Брэдом Питтом она никак не хочет оставлять его в покое

Пока артист развивает карьеру и налаживает личную жизнь, его экс-супруга продолжает делиться подробностями непотребного поведения звезды в прошлом.

Она в красках рассказала про его проблемы с алкоголем, из-за которых тот срывался на близких.

Сам Питт много раз дал понять: он признал свою вину, жалеет о произошедшем, прошел реабилитацию и преодолел зависимость. Теперь же он намерен «наверстывать упущенное»: Брэд вернулся в кино, занялся искусством, запустил линейку уходовой косметики и даже открыл свою студию звукозаписи.

Благодаря своим стараниям звезде удалось убедить всех в том, что даже после такого громкого скандала можно снова стать главным любимчиком Голливуда.

А вот Энджи рискует потерять доверие даже своих самых преданных фанатов. Дело в том, что в этом году Джоли припомнили все «грехи» ее прошлого: и то, что она разрушила брак Питта с Дженнифер Энистон, и то, как назло Брэду продала долю винодельни российскому олигарху.

Даже ее отношения с детьми теперь расцениваются как желание привлечь внимание к собственной персоне.

Многим не понравилось, как актриса забрала дочьу Захару с занятий в колледже и привезла в Вашингтон обсуждать с политиками закон о женских правах и домашнем насилии.

Кроме того, артистка до сих пор не позволяет наследникам проводить время с отцом, что наносит удар по психике и самооценке подростков.