Los Angeles Times: в США при встрече китайского Нового года мужчина стрелял по людям, есть жертвы

Все случилось 21 января после 10 часов вечера. Тысячи людей пришли в Монтерей-парк на новогодний фестиваль. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по толпе.

Люди отмечали праздник, покупали китайскую еду и сувениры. В это время началась стрельба. Личность стрелявшего пока неустановлена. Трагедия привела к "многочисленным жертвам".

Очевидец событий 27-летий Джон, проживающий недалеко от места стрельбы, рассказал, как слышал выстрелы после 10 вечера.

После 11 он видел, как людей забирали на носилках и оказывали первую помощь раненым. По предварительным данным, погибло около 10 человек, минимум 17 получили ранения.

Монтерей-Парк - это город, расположенный в 11 км от центра Лос-Анджелеса.