Киркоров замечен на съемках нового выпуска шоу «Вечерний Ургант»
Связанные с телевещанием источники утверждают: передача «Вечерний Ургант» возвращается, в соцсетях появились кадры с моментами работы над выпуском.
Передача Ивана Урганта исчезла из телеэфира в феврале прошлого года. Судьба популярного шоу долго оставалась неизвестной. Да и сейчас не было официального объявления о его возвращении на экраны.
Но, как сообщает Рамблер со ссылкой на ФАН, связанные с телевещанием источники утверждают, что «Вечерний Ургант» вновь вернется к зрителям.
В соцсетях появились кадры, запечатлевшие моменты работы над новым выпуском. Одним из первых гостей передачи стал певец Филипп Киркоров. В частности, фото Киркорова и Урганта выложил Telegram-канал «Светские хроники».
Актриса Яна Поплавская недавно прокомментировала слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» и его ведущего в эфир Первого канала.
Звезда в своем Telegram-канале заявила: если это произойдет, она покинет Россию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева