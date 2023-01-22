Ученые рассказали, какие нации самые любвеобильные в мире

Исследователи проанкетировали около 9500 человек от 18 лет из 45-ти стран мира и узнали об их опыте романтических отношений.

Аналитики, изучающие проблемы отношений людей, заявили, что самые любящие из всех других национальностей - американцы.

В исследованиях под названием «Треугольная шкала любви» приняли участие свыше ста специалистов со всего мира. Ученые провели анкетирование около 9474 человек от 18 лет из 45 стран мира. Всем были заданы вопросы об опыте романтических отношений.

Акцент при этом был сделан на корреляции уровня модернизации и гендерного равенства, а также коллективизма - с уровнем любви между людьми.

В итоге выяснилось: самые высокие чувства любви и преданности, надежности в партнерских отношениях показывают жители США. С ними в одном ряду стоят жители Италии, Португалии, Венгрии.

А самыми бездушными в плане любви оказались китайцы и немцы, а также - жители Турции и Пакистана.