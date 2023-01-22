Легойда назвал сожжение Корана в Швеции актом недопустимого вандализма

Владимир Легойда заявил, что сожжение Корана ультраправым политиком в Швеции является актом недопустимого вандализма.

22 января глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём официальном Telegram-канале прокомментировал сожжение Корана в Швеции у посольства Турции лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом.

Легойда с уверенностью заявил, что данный инцидент представляет собой «акт недопустимого вандализма».

Российский церковный деятель пояснил, что для достижения политических целей «нельзя плевать в то, что свято для другого человека».