Звезда Голливуда Джереми Реннер уточнил, что сломал в аварии 32 кости

Актера недавно выписали из клиники, где он лечился после ЧП со снегоуборочной машиной. Теперь знаменитости предстоит пройти курс реабилитации.

Несмотря на то, что восстановительный процесс займет еще много времени, Джереми Реннер оптимизма не теряет, сообщает Рамблер.

«Утренние тренировки, работа — все поменялось в этот новый год. Но 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее. Так, как усилятся любовь и связь с семьей и друзьями», — заверил Джереми в микроблоге.

1 января звезда Голливуда попал в ДТП.

Когда мужчина пытался освободить свой автомобиль от снега, машину переехал снегоуборщик, которым управлял один из членов его семьи.

В итоге Джереми Реннер в этом году свой день рождения встретил в больнице.

Актер отметил 52-летие в отделении интенсивной терапии. После аварии его состояние было критическим.