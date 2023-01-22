В Беларуси с 22 января изменились правила купли-продажи подержанных автомобилей

Для защиты граждан от недобросовестных участников сделок с сегодняшнего дня в Беларуси изменились правила купли-продажи транспортных средств.

В воскресенье, 22 января 2023 года, указ президента Республики Беларусь, подписанный Александром Лукашенко №246, которым внесены изменения в указ от 15 октября 2007 года №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» вступил в силу.

Данный указ исключает возможность совершать сделки по купле-продаже автомобилей с помощью оформления счета-справки.

Также договоры купли-продажи подержанных автомобилей, которые должны содержать сведения об отсутствии ограничений и запретов, можно будет регистрировать не только в ГАИ, но и у нотариусов.

Помимо прочего, если в сделке участвуют индивидуальные предприниматели и юридические лица, то разрешена лишь безналичная оплата.

Возможность расчёта наличными при продаже транспортных средств остаётся лишь для сделок, которые совершаются между физическими лицами.