МО РФ: российские войска заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Запорожском направлении

В Минобороны России сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе активного наступления на Запорожском направлении.

22 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации на данном участке фронта солдаты армии России ликвидировали до 85 единиц личного состава Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, российские военнослужащие уничтожили боевую машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, пикап, 2 гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и склад артиллерийских боеприпасов украинской стороны на территории Запорожской области.