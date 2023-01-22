Система ПВО России сбила самолёт Су-25 ВВС Украины под Антоновкой

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что система ПВО России сбила самолёт Су-25 ВВС Украины в районе села Антоновка в ДНР.

23 января официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что система противовоздушной обороны России сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в небе близ села Антоновка в Донецкой Народной Республике.

Конашенков уточнил, что с начала специальной военной операции России на Украине российскими военнослужащими уничтожено 376 самолётов украинской стороны.