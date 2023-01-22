Медведев: Затягивание конфликта в Украине приведет к созданию антиамериканского альянса в Европе

Дмитрий Медведев вновь высказался о конфликте на территории Украины и роли в нем США.

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев снова прокомментировал ход конфликта на территории Украины.

По словам экс-президента России, если конфликт будет затягиваться, что в Европе может сложиться некий альянс, в который войдут страны, "которых достали американцы".

Такой альянс, считает Медведев, привел бы к становлению равновесия во всем мире.

"Если, конечно, не будет слишком поздно", — добавил Медведев.