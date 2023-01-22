За ними будущее: разработчики создали робота, который заменил человека на производстве

Высота робота составляет 1,52 м, вес - 86 кг, он оснащен 28 гидравлическими шарнирами, бортовыми компьютерами, а также электродвигателями на батарейках.

Робот Atlas от Boston Dynamics теперь может бегать, прыгать, поднимать и бросать тяжелые предметы, а также выполнять сложные движения, которые однажды могут помочь людям на заводах или строительных площадках.

В недавно выпущенном видеоролике под названием “Atlas Gets a Grip” робот-гуманоид хватает и бросает сумку с инструментами рабочему, ожидающему на вершине многоэтажных строительных лесов.

Кому-то новые навыки могут показаться не такими потрясающими, как в видео, где робот танцует под "Ты меня любишь?" и делает сальто назад. Но Boston Dynamics утверждает, что технология, лежащая в основе новых возможностей управления, на самом деле более сложна в освоении, чем экстремальная акробатика.

В новом видео Atlas берет не только сумку с инструментами, но и большую деревянную доску, взбегает по лестнице, перепрыгивает между уровнями и сталкивает большой деревянный ящик с платформы, не теряя равновесия, что, по словам компании, является “обманчиво сложной задачей”.

Boston Dynamics подчеркивает, что для робота выполнение этих манипуляционных задач требует более тонкого понимания окружающей среды, чем танцы, где робот, по сути, “слеп” к своему окружению.

Atlas, высота которого составляет 1,52 м, а вес - 86 кг, он оснащен 28 гидравлическими шарнирами, тремя бортовыми компьютерами, а также электродвигателями для перемещения на батарейках.

Бен Стивенс, руководитель Atlas controls, сказал, что для команды важно, чтобы Atlas мог выполнять свои новые задачи по манипулированию с определенной скоростью.

“Люди очень хорошо справляются с этими задачами, так что для этого потребовалось несколько довольно серьезных обновлений управляющего программного обеспечения”, - сказал он.

Boston Dynamics надеется в конечном итоге предоставить роботам технологические возможности для “быстрого выполнения реальной, физически сложной работы”. “Это дает возможность украдкой взглянуть на то, куда движется поле. Это будущее робототехники”, - сказал Стивенс.