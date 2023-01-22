Ученые пришли к выводу: приготовление пищи на газу вреднее, чем жизнь в загрязненном городе

Как показало исследование, газовые плиты вызывают скачки температуры воздуха в помещениях, во много раз превышающие уровни на оживленной городской улице.

Согласно новому исследованию, приготовление пищи на газу вреднее для здоровья, чем жизнь в загрязненном городе. Он производит диоксид азота и твердые частицы – опасные токсины, содержащиеся в выхлопных газах, говорят ученые.

Эти частицы раздражают легкие и могут попадать в кровоток, увеличивая риск сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Дети и пожилые люди наиболее уязвимы.

Как показало одно из исследований, газовые плиты вызывают скачки температуры воздуха в помещениях, во много раз превышающие уровни на оживленной городской улице.

Другое исследование показало, что каждый восьмой случай детской астмы в США связан с использованием газовых плит. Профессор Келли сказал: “Если в семье есть ребенок-астматик, у него будет больше симптомов, чем если бы в доме не было газовой плиты”.

Жители южной Калифорнии, пользующиеся газовыми плитами, регулярно подвергаются воздействию диоксида азота и формальдегида, уровни которых превышают пороговые значения безопасности для загрязнения окружающей среды, установленные властями США.

Проблема усугубляется в небольших домах без надлежащей вентиляции.

Газовые плиты также способствуют глобальному потеплению. Исследование, проведенное в США, показало, что утечка метана из печей в США оказывает воздействие на климат, сравнимое с выбросами углекислого газа примерно от 500 000 бензиновых автомобилей.

В Европейском союзе приготовление пищи на газу может привести к тому, что более 100 миллионов человек подвергнутся воздействию уровней загрязнения воздуха в помещениях, которые нарушат правила ЕС по загрязнению наружного воздуха, сообщила неправительственная организация Clasp.

В США Закон президента Джо Байдена о снижении инфляции предоставит домохозяйствам субсидии в размере до 1340 долларов на переход с газовой плиты на индукционную.

Исследователи сходятся во мнении: если есть такая возможность, лучше перейти на электрические плиты. Это “относительно простой способ уменьшить воздействие твердых частиц и оксида азота”, - говорит профессор Никола Карслоу из Йоркского университета.