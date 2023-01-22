Депутат Госдумы Вяткин предложил исключить из школьной программы Архипелаг Гулаг

По сообщению ТАСС первый зам фракции Единая Россия предложил выбросить из школьных учебников главное произведение Солженицына.

По словам политика в учебники нужно вернуть такие патриотические произведения как Горячий снег и Молодая гвардия.

А вот некоторые, не выдержавшие испытание временем, следует убрать.

Так Архипелаг Гулаг явно лишний, поскольку автор безосновательно вымарал в грязи собственную Родину.