Депутат Госдумы Вяткин предложил исключить из школьной программы Архипелаг Гулаг
2023-01-22 17:28
По сообщению ТАСС первый зам фракции Единая Россия предложил выбросить из школьных учебников главное произведение Солженицына.
По словам политика в учебники нужно вернуть такие патриотические произведения как Горячий снег и Молодая гвардия.
А вот некоторые, не выдержавшие испытание временем, следует убрать.
Так Архипелаг Гулаг явно лишний, поскольку автор безосновательно вымарал в грязи собственную Родину.
Опубликовано: Сергей Стаалкер