Сомнолог Тереза Шнорбах рассказала о возможных причинах разговоров во сне

По мнению специалиста, Двое из трех людей хоть раз в жизни разговаривали во сне. Такое состояние - разновидность бессонницы или является аномальной активностью во сне.

Как правило, разговоры во сне безвредны, но иногда они указывают на проблемы со сном или другие нарушения здоровья.

Возможные причины бесед во время сна, по мнению сомнолога:

яркие эмоции, связанные с особенными событиями прожитого дня;

хронический недосып;

плохие условия для сна (душно, сон при свете, шум);

стрессовые ситуации;

употребление алкоголя;

посттравматическое стрессовое расстройство (возможны крики во сне);

ночные кошмары, которые тоже сопровождаются криками.

Нарушение психики тоже может вызывать разговоры во сне. Опасения должны вызвать не редкие эпизоды, а частые, регулярные "сонные беседы".

В любом случае консультация врача не помешает.