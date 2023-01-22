Пресс-служба белорусского Минобороны сообщила, что министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов прибыл с рабочим визитом в Беларусь.

В воскресенье, 22 января 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что на территорию белорусского государства с рабочим визитом прибыл министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского оборонного ведомства Валерий Ревенко заявил о том, что глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин в ходе телефонных переговоров договорился со своим кыргызским коллегой Бекболотовым о личной встрече.