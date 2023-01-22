В Бухаресте бездомные собаки загрызли насмерть женщину на пробежке

Уличные собаки напали на женщину во время пробежки в туристическом районе на окраине Бухареста и закусили ее до смерти, сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию региона.

О погибшей сообщается, что она была активным альпинистом и участвовала в различных экологических и природоохранных инициативах.

Она также работала экспертом в Департаменте окружающей среды Бухареста. По информации, у нее остался ребенок.

Произошедшее в субботу трагическое происшествие потрясло румынскую общественность.

В апреле прошлого года в том же районе на Морийском водохранилище в 6-м округе Бухареста уже произошел подобный случай. Собаки напали на ученого биолога и серьезно ранили его.