Ученые считают, что в будущем столетии люди смогут жить до 200 лет

Еще в 1800-м году у сорокалетних шансы остаться в живых были минимальными. Сегодня в большинстве стран средняя продолжительность жизни превысила 60 лет.

Физик Эндрю Стил убежден, что наука может найти "лекарство", чтобы обуздать изнурительные симптомы старости. Подавляющее большинство из нас не доживает до 100 лет, и с течением времени наш организм становится все более хрупким и подверженным заболеваниям.

Многие из нас провели первые пять-шесть десятилетий практически без проблем со здоровьем. Но к 50 годам мы можем начать просыпаться с некоторой болью или заметить, что кожа потеряла упругость.

А по достижении 60 лет - начинаем терять остроту наших чувств или не двигаем бедрами, как раньше. Организм годами работал не покладая рук, и появляются "стареющие" клетки, снижается наша иммунная система.

Стил считает, что пришло время изменить возрастные парадигмы. В своей книге "Нестареющий: Новая наука о том, как стареть, не старея" он объясняет, что статистика изменилась в нашу пользу за последние 200 лет.

Еще в 1800-м году у сорокалетних шансы остаться в живых были минимальными. "Сегодня у двадцатилетнего больше шансов иметь живую бабушку, чем у двадцатилетнего в начале 19 века - живую мать", - отметил ученый.

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличивается на три месяца каждый год с 1840 года. Но это только в развитых странах.

90 процентов населения проживает в странах, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 60 лет. А в Индии еще в 50-е годы прошлого века средний возраст населения едва достигал 36 лет.

Благодаря улучшению доступа к безопасной питьевой воде, образованию и системам здравоохранения к 2050 году каждый шестой человек достигнет шестидесятилетнего возраста.

Но, сделав население мира более долгоживущим, науке нужно подумать о том, как найти лекарство от "старения". Предложение Стила состоит в том, что новая наука биогеронтология предлагает подлинный и менее радикальный вариант продления жизни.

В частности, для этого можно использовать метформин - препарат для лечения диабета, который обещает замедлить процесс старения, но исследований с ним в этом направлении до сих пор проведено немного.

Полезным может быть также еще один наркотик - рапамицин, который первоначально был найден на земле отдаленного острова Пасхи. В настоящее время он используется в качестве лекарства для борьбы с раком, но считается, что в будущем он может помочь замедлить разрушение клеток.

Есть также сениолитики, которые представляют собой методы лечения, обещающие удалить поврежденные клетки, которые медленно накапливаются в нашем организме. Испытания на мышах, показали, что он может увеличить продолжительность жизни грызунов на 25 процентов.

Стил предсказывает, что сениолитик "может стать первым настоящим средством для борьбы с возрастом".

Пока ученые находят решения, мы можем предпринять некоторые шаги, чтобы дольше жить здоровой жизнью. Сокращайте потребление калорий, занимайтесь спортом, не употребляйте или сводите к минимуму употребление токсичных веществ, таких как алкоголь и наркотики, и заботьтесь о своих зубах.

Прожить более 200 лет станет возможным в следующем столетии. "Поскольку наши исследования в области генетики раскрывают истинный потенциал людей как вида, мы должны быть готовы и готовы взять на себя ответственность", - заявил Джером Джонсон.