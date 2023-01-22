Washington Post: в зоне СВО погибло большое число жителей Западной Украины

Во Львовской области заявили о большом числе погибших в зоне проведения спецоперации жителей населённых пунктов Западной Украины.

22 января американская газета The Washington Post, со ссылкой на главу администрации посёлка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского, сообщило о том, что в зоне проведения специальной военной операции России на Украине погибло большое число жителей западных украинских регионов.

Соколовский утверждает, что в сражениях против российской армии участвует около 600 жителей Нового Ярычева, значительная часть из которых погибла.

В свою очередь, директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило призналась, что большинство её знакомых погибло в зоне спецоперации, в частности, в боях под Артёмовском в Донецкой Народной Республики.