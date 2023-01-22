Англиканская церковь извинилась перед представителями ЛГБТ за "постыдное" обращение

Она сохранила учение, что брак заключается между "одним мужчиной и одной женщиной", но в 2013 году в Британии были легализованы однополые браки.

Епископы Англиканской церкви принесли извинения представителям ЛГБТ за неприятие и враждебность, с которыми они столкнулись. А архиепископ Кентерберийский при этом признал, что религиозное сообщество по-прежнему "сильно разделено" по этому вопросу.

Извинения были принесены через несколько дней после того, как Англиканская церковь представила тщательно продуманные предложения епископов, которые показали, что она откажется разрешить однополым парам вступать в брак в своих церквях, хотя и заявила, что священники могут благословлять их в своих храмах.

"Мы не любили вас так, как любит вас Бог, и это глубоко неправильно, - заявили епископы в открытом письме. - Мы публично и недвусмысленно заявляем, что ЛГБТ приветствуются и ценятся: мы все дети Бога".

"Случаи, когда они получали враждебный и гомофобный отклик в наших церквях, постыдны, и мы сожалеем об этом", - добавили они.

Англиканская церковь, являющаяся центром одного из старейших христианских институтов в мире, сохранила в предложениях свое учение о том, что брак заключается между "одним мужчиной и одной женщиной". А однополые браки были легализованы в Великобритании в 2013 году.