Конгрессмен Маккол: если США передадут хотя бы один танк Abrams, Европа начнет поставки немецких Leopard

Глава комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Европа начнет поставлять Украине танки Leopard, если Америка передаст ВСУ хотя бы один танк Abrams.

По его словам, Германия ожидает лидерства от Соединенных Штатов, а согласие ФРГ необходимо для поставок танков Leopard примерно из 10 стран.

Ранее сообщалось, что в США возмущены решением канцлера Германии Олафа Шольца об отсрочке поставок немецких танков на Украину.

Решение о том, что Германия пока не будет поставлять танки украинским военным, было озвучено на встрече в формате Рамштайн.