Летящий из Польши самолёт авиакомпании Ryanair сообщил о наличии бомбы на борту

Греческие СМИ сообщили, что летящий из Польши самолёт Boeing 737 авиакомпании Ryanair сообщил о наличии бомбы на борту.

22 января греческий телеканал ERT-1 сообщил о том, что пассажирский самолёт Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Республики Польша, сообщил о наличии взрывного устройства на борту.

Воздушное судно с возможной бомбой на борту в настоящее время направляется в международный аэропорт Афин.

Отмечается, что многофункциональные лёгкие истребители F-16 воздушных сил Греческой Республики были подняты в воздух для сопровождения данного самолёта.