Премьер Польши Моравецкий предложил создать новую коалицию для помощи Украине без Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при отказе Германии поставлять танки Leopard на Украину может быть создана новая коалиция.

Моравецкий заявил, что его страна не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью.

По его словам, победителями конфликта будут Украина и Европа, с Германией или без нее, отметив, что позиция ФРГ неприемлема.

Моравецкий сказал, что новая коалиция может быть сформирована из стран, которые готовы пожертвовать часть своего военного оборудования.