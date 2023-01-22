NYT: Пелоси провела обряд экзорцизма после нападения на её супруга Пола

Экс-спикер спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провела обряд экзорцизма в собственном доме после нападения на её супруга Пола.

В воскресенье, 22 января 2023 года, американская газета The New York Times, со ссылкой на Александру Пелоси, сообщила о том, что бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провела обряд по изгнанию нечистой силы из её собственного дома в Сан-Франциско после произошедшего в октябре прошлого года нападения на её супруга Пола.

Дочь Нэнси и Пола Пелоси утверждает, что «в течение Дня благодарения она [бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Н. Пелоси] вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды».