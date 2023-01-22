Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригрозил Украине и Западу ядерным оружием. Это реакция Москвы на передачу Европы оружия Киеву.

В своем сообщении в социальной сети спикер Государственной Думы России Володин критикует Запад за военную поддержку Украины.

Как заявил российский политик, "вооружение киевского режима наступательным оружием приведет к глобальной катастрофе".

"Если Вашингтон и страны НАТО предоставят оружие, которое будет использоваться для нападения на мирные города и попытки захвата наших территорий, это приведет к ответному удару более мощным оружием", — пояснил спикер Госдумы РФ.

Володин добавил, что "аргумент о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятелен".

"Потому что эти страны не столкнулись с ситуацией, при которой безопасность их граждан и их территориальная целостность оказались бы под угрозой", — подчеркнул политик.