Mirror: принц Гарри заработал 16 миллионов фунтов стерлингов на продаже своей книги «Запасной»

Заработок принца Гарри от продаж его автобиографической книги «Запасной» составил 16 млн. фунтов стерлингов.

По информации Mirror, книга принца Гарри стала самым быстропродаваемым нехудожественным произведением в Великобритании.

За первых день продаж было реализовано 400 тысяч книг в бумажном, электронном и аудиоформате.

Ранее принц Гарри говорил о том, что сократил книгу в два раза, поэтому мог бы выпустить еще вторую часть.