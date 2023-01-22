Mirror: принц Гарри заработал 16 миллионов фунтов стерлингов на продаже своей книги «Запасной»
2023-01-22 19:57
Заработок принца Гарри от продаж его автобиографической книги «Запасной» составил 16 млн. фунтов стерлингов.
По информации Mirror, книга принца Гарри стала самым быстропродаваемым нехудожественным произведением в Великобритании.
За первых день продаж было реализовано 400 тысяч книг в бумажном, электронном и аудиоформате.
Ранее принц Гарри говорил о том, что сократил книгу в два раза, поэтому мог бы выпустить еще вторую часть.
Опубликовано: Светлана Репина