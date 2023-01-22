Бывший помощник Кучмы Соскин: Запад сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный не выполнил свое обещание по поводу контрнаступления.

Он уточнил, что Запад фактически сдал Украину, когда отказался поставлять тяжелые танки военным.

Соскин также уточнил, что для начала контрнаступления необходимо экономически дожить до весны.

Ранее Олег Соскин напомнил, что Владимир Зеленский работал на российском телевидении и предложил привлечь его за это к ответственности.