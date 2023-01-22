Депутат Госдумы Бессарабов: словами о поражении Украины Арестович подписал себе приговор
2023-01-22 20:22
Заместитель главы комитета по госстроительству Госдумы РФ Даниил Бессарабов заявил, что бывший советник ОПУ Алексей Арестович подписал себе приговор словами о поражении Украины.
Ранее Арестович сообщил, что Киев упустил военный, внутриполитический и государственный шанс.
По его словам, Украина лишилась возможности получить полноценную военную поддержку Запада.
Ранее Арестович подал в отставку после заявления о том, что причиной взрыв жилого дома в Днепре стала работа украинской ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина