Депутат Госдумы Бессарабов: словами о поражении Украины Арестович подписал себе приговор

APS
2023-01-22 20:22

Заместитель главы комитета по госстроительству Госдумы РФ Даниил Бессарабов заявил, что бывший советник ОПУ Алексей Арестович подписал себе приговор словами о поражении Украины.

Ранее Арестович сообщил, что Киев упустил военный, внутриполитический и государственный шанс.

По его словам, Украина лишилась возможности получить полноценную военную поддержку Запада.

Ранее Арестович подал в отставку после заявления о том, что причиной взрыв жилого дома в Днепре стала работа украинской ПВО.

Опубликовано: Светлана Репина









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